حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

نظم الآلاف من الأوروبيين مظاهرات مناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يزور بروكسل لحضور قمة حلف "الناتو"، غدًا الخميس، ولقي 9 من رجال الشرطة حتفهم، في هجومين منفصلين في كينيا، وقوات من الجيش البريطاني الانتشار بالقرب من مقر البرلمان عقب هجوم مانشستر، وتسببت الفيضانات في غرق 6 عمال داخل منجم بالصين.

1- 6 آلاف شخص يحتجون على زيارة ترامب لبروكسل

احتجاجات ضد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبروكسل الأربعاء (أ ف ب)

نظم نحو 6 آلاف شخص احتجاجًا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة البلجيكية بروكسل التي وصل إليها ليشارك في قمة حلف "الناتو" مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، الخميس.

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2- مقتل 9 شرطيين شرقي كينيا

جنود كينيون في العاصمة نيروبي في 23 سبتمبر 2013 (أ ف ب)

لقي 9 من رجال الشرطة حتفهم، في هجومين منفصلين في كينيا عندما اصطدمت سيارتهم بشحنة متفجرة في شرق البلاد.

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3- الجيش البريطاني ينتشر قرب البرلمان بعد هجوم مانشستر

جندي من الجيش البريطاني أمام مقر البرلمان في لندن الأربعاء (أ ف ب)

بدأت قوات من الجيش البريطاني الانتشار بالقرب من مقر البرلمان البريطاني بعدما رفعت الحكومة البريطانية حالة التأهب إلى أقصى درجاتها على خلفية هجوم مانشستر الذي أسفر 22 قتيلاً.

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4- مسلحون يحتجزون قسًا جنوبي الفلبين

جنود شرطة أثناء عملية تفتيش في مدينة مراوي ذات الأغلبية المسلمة الأربعاء (أ ف ب)

احتجز مسلحون متشددين قسًا كاثوليكيا ومدنيين آخرين في مدينة بجنوب الفلبين، وهددوا بقتلهم مالم يتم استدعاء القوات الحكومية التي تواجههم.

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5- الفيضانات تقتل 6 عمال داخل منجم بالصين

فيضانات في الصين - أرشيفية

لقي 6عمال مناجم مصرعهم وتم إنقاذ خمسة آخرين بعد أكثر من 24 ساعة من محاصرتهم بباطن منجم للفحم إثر وقوع فيضان داخله في مقاطعة شانشى بشمال الصين.

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