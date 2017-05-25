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صورة وخبر: طفلة في نقطة تفتيش بالفلبين

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صورة وخبر: طفلة في نقطة تفتيش بالفلبين صورة وخبر: طفلة في نقطة تفتيش بالفلبين

مصراوي Masrawy

طفلة في نقطة تفتيش (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

شهدت مدينة "مراوي" الفلبينية ذات الأغلبية المسلمة مواجهات بين مسلحين وقوات الشرطة الفلبينية، وذلك عقب اقتحام قوات الجيش والشرطة منزلاً، الثلاثاء، يعتقد أن اسنيلون هابيلون، قائد جماعة أبوسياف، الذي رصدت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة مالية ضخمة للقبض عليه، كان مختبئًا بداخله.

وقالت امرأة طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة الأنباء الفرنسية عبر رسالة نصية، إنها رأت نحو عشرة مسلحين يتخذون مواقعهم على مدخل مستشفى حكومي.

وأضافت أن الشرطة اشتبكت مع المسلحين قرب المستشفى ما تسبب بإصابة ضابط بجروح خطيرة ومقتل أحد المتطرفين.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء، صورة طفلة يبدو عليها الفزع في إحدى نقاط التفتيش حيث تمر بين اثنين من جنود الشرطة.

وفرضت الفلبينية الأحكام العرفية في المدينة على خلفية الاشتباكات ووعد الرئيس الفلبيني بتشدد الإجراءات لمكافحة المسلحين.

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