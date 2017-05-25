بالأسماء.. مصر تحجب 21 موقعا قطريا وإخوانيا ومدى مصر وتترك "مكملين والشرق"

مصراوي- القاهرة:

بعد ساعات من حجب السعودية والإمارات مواقع إخبارية قطرية، أقدمت القاهرة على خطوة مماثلة، وأعلن مصدر أمني حجب 21 موقعا في مصر لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف.

ورصد "مصراوي" حجب مواقع قناة الجزيرة، ومن بينها الجزيرة العربية والجزيرة مباشر والبث الحي والجزيرة الإنجليزية والوثائقية، إضافة إلى مواقع عدة صحف قطرية بينها الراية والعرب والوطن ووكالة الأنباء القطرية، فيما لا تزال صحيفة الشرق القطرية مفتوحة في مصر.

كما حجبت مصر عدة مواقع إخوانية بينها الموقع الرسمي للجماعة، والشعب، وقناة الشرق، وكلمتى، وشبكة رصد، وحركة حسم الإرهابية، فيما لا يزال موقع قناة مكملين وبوابة الحرية والعدالة مفتوحين في مصر.

وحجبت أيضا موقع حركة حماس، ونافذة مصر، وعربى 21، والحرية بوست، وبوابة القاهرة، وهاف بوست بالعربي، ومدى مصر.