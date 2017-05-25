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بالأسماء.. مصر تحجب 21 موقعا قطريا وإخوانيا ومدى مصر وتترك "مكملين والشرق"

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. تحجب 21 موقعا قطريا وإخوانيا ومدى مصر وتترك "مكملين والشرق"

12:08 ص الخميس 25 مايو 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- حفل توقيع كتاب

الألبوم التالى

بالصور- حفل توقيع كتاب "أحاديث برقاش..هيكل بلا حواجز" بحضور وزراء

مصراوي- القاهرة:

بعد ساعات من حجب والإمارات مواقع إخبارية قطرية، أقدمت القاهرة على خطوة مماثلة، وأعلن مصدر أمني حجب 21 موقعا في مصر لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف.

ورصد "مصراوي" حجب مواقع قناة الجزيرة، ومن بينها الجزيرة العربية والجزيرة مباشر والبث الحي والجزيرة الإنجليزية والوثائقية، إضافة إلى مواقع عدة صحف قطرية بينها الراية والعرب والوطن ووكالة الأنباء القطرية، فيما لا تزال صحيفة الشرق القطرية مفتوحة في مصر.

الشرق القطرية

كما حجبت مصر عدة مواقع إخوانية بينها الموقع الرسمي للجماعة، والشعب، وقناة الشرق، وكلمتى، وشبكة رصد، وحركة حسم الإرهابية، فيما لا يزال موقع قناة مكملين وبوابة الحرية والعدالة مفتوحين في مصر.

مكملين

وحجبت أيضا موقع حركة حماس، ونافذة مصر، وعربى 21، والحرية بوست، وبوابة القاهرة، وهاف بوست بالعربي، ومدى مصر.

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مصراوي Masrawy

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