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"الجنايات" تستكمل محاكمة "جرانة" وأسرته في اتهامهم بالكسب غير المشروع

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"الجنايات" تستكمل محاكمة "جرانة" وأسرته في اتهامهم بالكسب غير المشروع "الجنايات" تستكمل محاكمة "جرانة" وأسرته في اتهامهم بالكسب غير المشروع

مصراوي Masrawy

وزير السياحة الأسبق زهير جرانة

كتب – صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، في اتهامهم بالكسب غير المشروع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسيب، وأيمن محمد، وسكرتارية حسن الصيفي.

كان قاضي التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أحال جرانة، وزوجته ميلان شوكت جلال الدين، وأولاده حبيبة وأمير وأدهم وزهير، وكل من استفاد في أمواله استفادة جدية، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالحصول لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع مستغلا صفته الوظيفية ومخالفة القانون، ما أدى لتضخم ثروته.
وكشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع يقدر بـ18 مليونا و956 ألف جنيه، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة في الفترة من 31 ديسمبر 2005 وحتى 29 يناير 2011.

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