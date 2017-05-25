حبس معيدة وشقيقتها لتورطهما في قتل أخيهما بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

قررت نيابة بندر ملوي، حبس معيدة بإحدى الكليات، وشقيقتها الموظفة بأحد المعاهد، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، في واقعة مقتل شقيق المعيدة والموظفة على يد شقيقه، بسبب خلافات على الميراث.

وصدر قرار الحبس علي ذمة التحقيق، بسبب تأخر الشقيقتين في الإبلاغ عن الجريمة، لعدة ساعات متصلة، ومسحهما آثار دماء من مسرح الجريمة.

كان اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير قطاع البحث الجنائي، بورود بلاغ من "ز.ل"، معيدة بإحدى كلية التجارة، بمقتل شقيقها محمد، عامل بأحد الأندية الشهيرة، على يد شقيقه طه، عامل أمن بنفس النادي.

وبعد تشكيل فريق بحث جنائي، تبين صحة البلاغ، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن سبب الحادث خلافات أسرية على عقار ميراث، دفعت المتهم لينهي حياة شقيقه بتسديد عدد من الطعنات النافذة بآلة حادة، وحاول إخفاء معالم الجريمة، بإلقاء جثة المجني عليه داخل "بئر صرف صحي" بالمنزل، وبعدما شاهدته شقيقتاه، أزالتا آثار دماء المجني عليه من المنزل، وتأخرتا في الإبلاغ عن الجريمة لعدة ساعات.

وبررت الشاهدتان تأخرهن في الإبلاغ بتعرضهما لتهديد من قبل شقيق المتهم الهارب، ومن جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم، الذي أمرت النيابة بسرعة ضبطه وإحضاره.