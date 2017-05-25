أخبار عاجلة

خطفت «شقيقتها» وهذا أصعب مشهد في حياتها.. معلومات لا تعرفها عن وفاء عامر -
مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

عدد المشتبه بهم في تفجيرمانشستر يرتفع إلى 5 أشخاص

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عدد المشتبه بهم في تفجيرمانشستر يرتفع إلى 5 أشخاص

09:09 م الأربعاء 24 مايو 2017

عدد المشتبه بهم في تفجيرمانشستر يرتفع إلى 5 أشخاص

ارشيفية

لندن - (د ب أ):

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها قبضت على شخص خامس على خلفية التفجير الذي أوقع قتلى فى مانشستر.

وقبضت الشرطة البريطانية على الشخص الخامس في بلدة ويجان التي تبعد 25 كيلومترًا عن مانشستر.

وقالت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية إنه جرى إغلاق مركز المدينة بعد اعتقال الرجل.

وأودى التفجير في مانشستر بحياة 22 شخصًا.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد رفعت من مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا لأعلى مستوى أمس الثلاثاء، مما يعني أن حدوث هجمات إرهابية أمر محتمل أو" وشيك".

وكانت شرطة مانشستر قد أعلنت أن الانتحاري المشتبه به، الذي قتل في الهجوم، يدعى سلمان عبيدي، 22 عامًا، وهو بريطاني من أصول ليبية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة البريطانية تعتقل شخصا خامسا على خلفية تفجيرات مانشستر

    الشرطة البريطانية تعتقل شخصا خامسا على خلفية تفجيرات مانشستر

    أخبار
  • الشرطة البريطانية تعتقل ثلاثة مشتبه بهم آخرين على خلفية هجوم مانشستر

    الشرطة البريطانية تعتقل ثلاثة مشتبه بهم آخرين على خلفية هجوم مانشستر

    أخبار
  • بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي وتنشر الجيش بعد اعتداء مانشستر

    بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي وتنشر الجيش بعد اعتداء مانشستر

    أخبار
  • بريطانيا تعلن رفع حالة التأهب الأمني من حاد إلى حرج

    بريطانيا تعلن رفع حالة التأهب الأمني من حاد إلى حرج

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالمواعيد والقنوات الناقلة.. نهائي أوروبا وصراع الهبوط وسموحة في الكونفدرالية ومنافسو القطبين

    بالمواعيد والقنوات الناقلة.. نهائي أوروبا وصراع الهبوط وسموحة في الكونفدراليةرياضة

  • السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في مصر من تهديد غير محدد هذا المساء

    السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في من تهديد غير محدد هذا المساءأخبار

  • "حسم" تنشر الهجوم على كمين المقطم.. و"الداخلية": قبضنا على أحدأخبار

  • هل تبرع عادل إمام بنصف ثروته لفقراء الصعيد؟.. وزارة التضامن تجيب

    هل تبرع عادل إمام بنصف ثروته لفقراء الصعيد؟.. وزارة التضامن تجيبفنون

  • مصدر: النيابة لم تتسلم حتى الآن تحريات الأمن حول واقعة اتهام خالد علي بإتيان فعل فاضح

    مصدر: النيابة لم تتسلم حتى الآن تحريات الأمن حول واقعة اتهام خالدأخبار

  • بسبب هدم منازلهم.. 200 شخص يقطعون الطريق الدائري بأثر النبي والأمن يصرفهم

    بسبب هدم منازلهم.. 200 شخص يقطعون الطريق الدائري بأثر النبي والأمنأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. زحام مروري بمحور الثورة في مصر الجديدة بسبب سقوط عمود إنارة

بالصور.. زحام مروري بمحور الثورة في مصر الجديدة بسبب سقوط عمود إنارة

التعليم تُحدث بروتوكول تعاون مع "الجايكا" لدعم المدارس المصرية اليابانية

التعليم تُحدث بروتوكول تعاون مع "الجايكا" لدعم المدارس المصرية اليابانية

مصر تنجح في انتزاع قرار أممي لمكافحة الإرهاب

مصر تنجح في انتزاع قرار أممي لمكافحة الإرهاب

خبير استراتيجي: مصر معنية بالسودان أكثر من السودانين أنفسهم

خبير استراتيجي: مصر معنية بالسودان أكثر من السودانين أنفسهم