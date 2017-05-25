عدد المشتبه بهم في تفجيرمانشستر يرتفع إلى 5 أشخاص

لندن - (د ب أ):

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها قبضت على شخص خامس على خلفية التفجير الذي أوقع قتلى فى مانشستر.

وقبضت الشرطة البريطانية على الشخص الخامس في بلدة ويجان التي تبعد 25 كيلومترًا عن مانشستر.

وقالت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية إنه جرى إغلاق مركز المدينة بعد اعتقال الرجل.

وأودى التفجير في مانشستر بحياة 22 شخصًا.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد رفعت من مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا لأعلى مستوى أمس الثلاثاء، مما يعني أن حدوث هجمات إرهابية أمر محتمل أو" وشيك".

وكانت شرطة مانشستر قد أعلنت أن الانتحاري المشتبه به، الذي قتل في الهجوم، يدعى سلمان عبيدي، 22 عامًا، وهو بريطاني من أصول ليبية.