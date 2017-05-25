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بالصور- حفل توقيع كتاب "أحاديث برقاش..هيكل بلا حواجز" بحضور وزراء وإعلاميين

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مصراوي Masrawy

بالصور- حفل توقيع كتاب "أحاديث برقاش..هيكل بلا حواجز" بحضور وزراء وإعلاميين

12:01 ص الخميس 25 مايو 2017

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كتبت- نسمة فرج:

أقامت دار الشروق للطباعة والنشر، مساء الأربعاء، حفل توقيع كتاب "أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز" للكاتب عبدالله السناوي في أحد فنادق.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين والسياسيين والاعلامين على رأسهم غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، ورجل الأعمال أحمد هيكل، والإعلامي محمود سعد، شريف عامر، والنائب البرلماني عماد جاد، نقيب الصحافين السابق يحيي القلاش، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينه، ورجل الأعمال إبراهيم المعلم، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى بجانب عدد من الشخصيات العامة والاعلامية.

يضم الكتاب المهم سلسلة من الحوارات الشيقة والعميقة امتدت لستة عشر عاما متصلة، اقترب فيها السناوى من الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل دون أى حواجز، ليكشف الكثير من الأسرار والكواليس -بعضها يُنشر لأول مرة- التى عايشها واحد من أهم وألمع الصحفيين على مدار تاريخ الصحافة العربية، خلال تجربته الثرية، التى امتدت لعقود حافظ فيها على قدرته العالية على الانفراد بأدق الأخبار، وإدهاش وإمتاع وتنوير قرائه بأعمق التحليلات.
يعد كتاب "أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز" محاولة جادة للكشف عن جوانب غير معروفة عن حياة وشخص الأستاذ هيكل، استثمر فيها المؤلف قربه الاستثنائى من "الأستاذ" وإطلاعه على الكثير من الأسرار والكواليس التى كانت موضوعات لنقاش بينهما فى حوارات طويلة وممتدة.

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