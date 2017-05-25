"السياحة الدينية": إجراء قرعة الحج السياحي 15 يونيو.. واستبعاد 150 شركة

كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة، إن موعد إجراء القرعة العلنية للحج السياحي منتصف يونيو المقبل ويتنافس عليه 36 ألف تأشيرة.

وأضافت سامي في تصريح لها، الأربعاء، أن شركات السياحة والراغبة في تنظيم الحج السياحي لعام 1438 سجلت بياناتها اليوم على البوابة الموحدة لوزارة الداخلية للتأكد من الموقف القانوني لراغبي الحج السياحي، معلنة استبعاد مايقرب من 150 شركة سياحية من التنظيم.

وأشارت سامي، إلى أن السبب وراء استبعاد تلك الشركات من التنظيم هذا العام ارتكابها عدد من المخالفات خلال موسم الحج الماضي، بالأضافة إلى أن هناك شركات لم تستكمل أوراق الموافقة على تنظيم رحلات الحج لهذا الموسم.

وكان يحيى راشد وزير السياحة، اعتمد الأسبوع الماضي، ضوابط الحج السياحي لهذا العام، وتضمنت الضوابط فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي يوم الاثنين الموافق 15/5/2017 وحتى الخميس الموافق 8/6/2017، وأنه لن يسمح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي "الداخلية أو التضامن" التقدم إلى القرعة الالكترونية الخاصة بوزارة السياحة.

وكانت الضوابط المنظمة لرحلات الحج هذا العام، كشفت عن أسعار البرامج والتي تتراوح مستوي 5 نجوم من 83500 جنيه وحتى 100000 جنيه، ومستوي 4 نجوم يبدأ من 67000 جنيه وحتى 74000 جنيه، المستوي الاقتصادي (طيران) يبدأ من 40000 جنيه وحتى 49000 جنيه المستوي بري يبدأ من 41000 جنيه وحتى 50000 جنيه علما بأن كافة هذه الأسعار بعالية غير شاملة سعر تذكرة الطيران.

وتقرر وفقا للضوابط أن يكون مبلغ جدية الحجز للمستوي السياحي خمس نجوم قدرة 20000 جنية، ومبلغ 15000 جنيه للمستوي السياحي أربع نجوم ومبلغ 10000 جنية للمستويين الاقتصادي والبري وفق آلية تسمح بإيداع واسترداد مبلغ جدية الحجز من قبل المواطن.​