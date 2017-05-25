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"الطيب" لوزير مالية ألمانيا: سنواصل الحوار بين الشرق والغرب من أجل السلام

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مصراوي Masrawy

"الطيب" لوزير مالية ألمانيا: سنواصل الحوار بين الشرق والغرب من أجل السلام

11:34 م الأربعاء 24 مايو 2017

الطيب لوزير مالية ألمانيا سنواصل الحوار بين الشرق

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، فولفجانج شويبلة، وزير المالية الألماني، مؤسس الحوار الألماني حول الإسلام الذي أطلقه في عام 2006 حينما كان وزيرًا للداخلية.

وقال الإمام الأكبر، إن الأزهر لديه إصرار كبير على مواصلة الحوار بين حكماء الشرق والغرب وذلك من أجل توحيد الجهود لنشر ثقافة التعايش والسلام، مؤكدًا أنه لابد من تحقيق التقارب بين قادة الرأي الدينيين والمؤسسات الدينية لمواجهة وباء الإرهاب.

وأضاف أن الأزهر خطى خطوات في هذا الاتجاه منها زيارتي إلى الفاتيكان والتي أعقبها بعام عقد الأزهر لمؤتمر السلام العالمي الذي حضره بابا الفاتيكان، كذلك عقد لقاءات الحوار بين حكماء الشرق والغرب في فلورنسا ولندن وباريس وجنيف والقاهرة، إضافة إلى إرسال قوافل السلام إلى مختلف قارات العالم من بينها قافلة إلى ألمانيا لنشر ثقافة التعايش المشترك، كما أنشأ الأزهر الشريف مرصدًا إلكترونيًا عالميًا لمواجهة ما تبثه الجماعات المتطرفة من أفكار مغلوطة.​

من جانبه، أكد وزير المالية الألماني، مؤسس الحوار الألماني حول الإسلام، على تقديره للجهود التي يقوم بها الأزهر الشريف علي كافة المستويات وأنه سمع كثيرًا عن التحركات والمؤتمرات الهامة التي يقوم بها شيخ الأزهر من أجل الحوار ونشر ثقافة التعايش والسلام، معربًا عن سعادته الكبيرة بالتعاون بين الأزهر الشريف والكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية في ألمانيا.

وقدم شويبلة، الشكر للإمام الأكبر لمشاركته في احتفالية حركة الإصلاح الديني في أوروبا التي تقيمها الكنيسة البروتستانتية بمناسبة مرور 500 عام على تأسيسها، مؤكدًا أنها بادرة إيجابية منه لنشر ثقافة الحوار والتعايش المشترك، مشيرًا إلى أن كلمات الإمام الأكبر في هذه الاحتفالية لها أهميتها الكبيرة.

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