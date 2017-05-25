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سمير غطاس: النظام القطري سيسقط إذا رفعت دول الخليج الحصانة عنه

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مصراوي Masrawy

سمير غطاس: النظام القطري سيسقط إذا رفعت دول الخليج الحصانة عنه

10:08 م الأربعاء 24 مايو 2017

سمير غطاس: النظام القطري سيسقط إذا رفعت دول الخليج الحصانة عنه

ارشيفية

كتبت– سحر عزام:

قال النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، الأربعاء، إن ما نقل عن اختراق وكالة الأنباء الوطنية القطرية ونشرها لتصريحات مغلوطة عن الأمير تميم بن حمد؛ أمر لا يصدقه أحد في الخليج.

وأضاف غطاس، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء الأربعاء، أن "تميم بن حمد لديه خوف من عودة بلاده لحجمها الطبيعي كإمارة صغيرة محدودة القدرات والإمكانيات لذلك لجأ لأسلوب الابتزاز بإعلان طرد سفراء ودول مجلس التعاون الخليجي".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن محاولة قطر خلال هذه الفترة البحث عن حلفاء جدد وقدامى لتوفير الحماية لها، لافتًا إلى أن النظام القطري سيسقط من داخله في حال رفع دول الخليج الحصانة عن هذا النظام.

ونقلت وسائل الاعلام عن حساب وكالة الأنباء القطرية على "تويتر"، إعلان وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سحب سفراء بلاده من ومصر والكويت والبحرين والإمارات، وطلب مغادرة سفراء هذه الدول لدى الدوحة خلال 24 ساعة، وهو ما نفته الخارجية القطرية أيضاً بعد ساعات من نفيها التصريحات المنسوبة لتميم بن حمد آل ثاني.​

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