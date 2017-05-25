دعم أممي بـ10 ملايين دولار للتنمية في موريتانيا

نواكشوط- (أ ش أ):

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نواكشوط، اليوم الأربعاء، عن تمويل بقيمة عشرة ملايين دولار لدعم التنمية الاقتصادية في موريتانيا للأعوام الأربعة القادمة.

ويهدف البرنامج الذي تستفيد منه ثماني محافظات إلى دعم جهود الإدارة الجهوية في تنسيق العمل التنموي وفق منهجية تشاركية تركز على اعتماد مخطط تنموي موحد ومندمج.

وقال وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله إن الدعم سيمكن من تسهيل وإتاحة الحوار وتفعيل التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين المحليين الناشطين في مجال التنمية البشرية المستدامة على المستوى الجهوي.

من جانبه، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماريو ساماجا إن هذا البرنامج سيساهم إلى جانب غيره من البرامج والسياسات الإنمائية في تعزيز اللامركزية ووضع أسس لتنمية محلية تمكن المستهدفين من تجاوز عتبة الفقر إلى أن يصبحوا مساهمين في التنمية المحلية ومن خلالها التنمية الوطنية بصورة أشمل.