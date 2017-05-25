دعم أممي بـ10 ملايين دولار للتنمية في موريتانيا
دعم أممي بـ10 ملايين دولار للتنمية في موريتانيا
09:10 م الأربعاء 24 مايو 2017
موريتانيا
نواكشوط- (أ ش أ):
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نواكشوط، اليوم الأربعاء، عن تمويل بقيمة عشرة ملايين دولار لدعم التنمية الاقتصادية في موريتانيا للأعوام الأربعة القادمة.
ويهدف البرنامج الذي تستفيد منه ثماني محافظات إلى دعم جهود الإدارة الجهوية في تنسيق العمل التنموي وفق منهجية تشاركية تركز على اعتماد مخطط تنموي موحد ومندمج.
وقال وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله إن الدعم سيمكن من تسهيل وإتاحة الحوار وتفعيل التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين المحليين الناشطين في مجال التنمية البشرية المستدامة على المستوى الجهوي.
من جانبه، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماريو ساماجا إن هذا البرنامج سيساهم إلى جانب غيره من البرامج والسياسات الإنمائية في تعزيز اللامركزية ووضع أسس لتنمية محلية تمكن المستهدفين من تجاوز عتبة الفقر إلى أن يصبحوا مساهمين في التنمية المحلية ومن خلالها التنمية الوطنية بصورة أشمل.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الأمم المتحدة: العنف في الكونغو يعرض 400 ألف طفل لسوء التغذية
-
الأمم المتحدة تطلق تطبيقا لمحاربة المجاعة في اليمن خلال شهر رمضان
-
السراج: تقديم ملف رفع حظر السلاح للأمم المتحدة الأسبوع الجاري
-
مقتل جنديين من قوة حفظ السلام الدولية شمالي مالي
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بنك مصر يرفع الفائدة 2% على الشهادات والقروض متغيرة العائدةأخبار
-
بسبب هدم منازلهم.. 200 شخص يقطعون الطريق الدائري بأثر النبي والأمنأخبار
-
لهذا السبب أحرجت ميلانيا زوجها ترامب أمام الجميعهو وهي
-
أندرلخت يحسم موقف تريزيجيه من الرحيلرياضة
-
"مرتب الحكومة لا يكفي".. أستاذ ورئيس قسم نهارا و"نقاش" ليلًا (فيديو)أخبار
-
المالية تتطلع لزيادة إيراداتها عبر زيادة رسوم السيارات والاتصالاتأخبار