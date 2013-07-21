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الحلقة الثانية عشرة من "لن أطلب الطلاق": "عبدالله" يخون زوجته "نوال"

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الحلقة الثانية عشرة من "لن أطلب الطلاق": "عبدالله" يخون زوجته "نوال" الحلقة الثانية عشرة من "لن أطلب الطلاق": "عبدالله" يخون زوجته "نوال"

كتب : سارة محمد الأحد 21-07-2013 22:03

في الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "لن أطلب الطلاق"، يُحضر "خالد" هدية لابنه "يوسف" بعد أن أغضبه بالأمس، ويقول له إن هذا بيتك ولم أطردك منه نهائيا فلا تحزن، وبعد مرور سنوات تستضيف "نوال" في بيتها أخيها "خالد" وزوجته وأبناءهم بمناسبة عيد ميلاد ابنتهم "سندس" ويرفض "خالد" الذهاب معهم.

ويتضح من أحداث المسلسل أن "عبدالله" على علاقة بسيدة أخرى، ويخفي تليفونه قبل أن يدخل المنزل، ويتضح أيضا بأن "سندس" على علاقة بـ"يوسف" ابن خالها، ويذهب "نايف" ووالدته و"يوسف" إلى منزل "سندس" للاحتفال بعيد ميلادها، وتصرخ "نوال" في أبنائها حتى يتوقفوا عن اللعب، ولكن زوجها يتشاجر معها لأنه سمح لهم باللعب، ويضربها زوجها ويحذرها إذا لم تسمع كلامه وتنفذه سيكون آخر يوم لها معه.

"لن أطلب الطلاق" تأليف إيمان سلطان وإخراج مصطفى رشيد، وتشارك في البطولة سحر حسين وهدى حسين وإبراهيم الحربي وخالد أمين وفهد البناي وحلا الترك وهنادي الكندري وأزهار الحلواجي.

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