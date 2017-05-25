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بالفيديو || ترامب في حالة سكر باجتماع رسمي

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بالفيديو || ترامب في حالة سكر باجتماع رسمي بالفيديو || ترامب في حالة سكر باجتماع رسمي

في سابقة لم يحدث مثلها من قبل لأي رئيس أمريكي سابق، بأن يظهر علنا على الشاشات التلفزيونية، في حالة سكر شديد، وفاقد لتوازنه، وهو في اجتماع ولقاء رسمي، مصور ويبث على شاشات وسائل الإعلام العالمية.

فقد تناول نشطاء ورواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” تويتر” مقطع يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد خلال مؤتمر صحفي، في الكيان الصهيوني “اسرائيل “، وهو في حالة سكر واضح.

حيث قام الرئيس ترامب للتحدث في مؤتمر صحفي مشترك له ولرئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي” بنيامين نتنياهو”، وكان واضح عليه حالة السكر بشكل كبير، حيث أخذ يترنح وتوجه إلى المكان الخاطئ بدلا من التوجه إلى منصة التحدث، وحاول نتنياهو والحضور تنبيهه وارشاده إلى المكان الصحيح، وتعتبر هذه الزلة سابقة لم يقع بها أي رئيس سابق للولايات المتحدة من قبل على شاشات التلفزة.

 

 

المصدر : فايف

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