بالصور || تفاصيل جديدة حول إصابة فتاة ميدان الحصري بمدينة أكتوبر بطلق ناري في الظهر من مجهول

ترددت شائعات عن وجود قناص مجهول بمنطقة ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، نتيجة إصابة فتاة تدعى دعاء عمرها 22 سنة بطلق ناري في الظهر ، وإصابة طفل يدعى يوسف 13 سنة بطلق ناري هو الآخر من مصدر مجهول ، دون سماع أصوات لخروج طلق ناري .

وبعد تردد تلك الشائعات بوجود قناص مجهول، قامت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة بتشكيل فريق بحث متكامل تحت إشراف اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ولكنه لم تتوصل إلى الآن لمصدر إطلاق النار.

وقد ذكرت الفتاة دعاء، تفاصيل إصابتها بعد تماثلها للشفاء من الإصابة بطلق ناري في الظهر وذكرت الآتي:-

أنها أثناء تواجدها مع زملائها في أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة الحصري، شعرت بوخذة وألم في منطقة الظهر وشاهد زملاؤها آثار نزيف على ملابسه،ا وتم نقلها فور الحادث لمستشفى6 اكتوبر الجامعي، وفوجئ زملاؤها بكلام طبيب الطوارئ بأنها مصابة بطلق ناري .

وتم إدخالها لغرفة عمليات الطوارئ بالمستشفى وتمكن الأطباء من استخراج الرصاصة وقاموا بإبلاغ الشرطة لكشف ملابسات الحادث.