مانشستر يونايتد يتوج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه

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توج نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، بلقب الدوري الأوروبي للمره الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على فريق أياكس الهولندي، بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب فريندز آرينا.

افتتح الفرنسي بول بوجبا التسجيل للشياطين الحمر في الدقيقة الـ18 من بداية المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليونايتد بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني للمباراة، أضاف الأرميني هنريك مخيتاريان الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة الـ48 من عمر المباراة.

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وبالفوز بهذه البطولة تأهل مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن أنهى موسم البريميرليج في المركز السادس.