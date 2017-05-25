قصة عنوانها "الشجاعة".. نقيب شرطة ينقذ أسرة من الغرق في مصرف بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

النقيب إبراهيم فايد، رئيس وحدة مرور بلطيم ورئيس وحدة كمين الطريق الدولى الساحلي بمركز البرلس بكفر الشيخ، أصبح قصة يرويها أهالى البرلس والقرى الساحلية المار من أمامها الطريق الدولى، بعد إنقاذه أسرة مكونة من 4 أفراد، بينهم طفلين صغيرين من الغرق بمياه مصرف "كتشنر".

القصة جاءت على لسان شاهد العيان أحمد شفيق، من أهالى قرية الشيخ، والذي قال: "أثناء وجودي على الطريق الدولي الساحلى أمام قرية الحماد، لاحظت انحراف سيارة ملاكى عن مسارها، في أثناء سيرها باتجاه طريق المنصورة، فأسرع إليها النقيب إبراهيم فايد، عندما أطلق مستقلوها استغاثة، وفور سقوط السيارة فى إحدى الترع المتفرعة، الممتدة لمصرف كتشنر، أسفل كوبرى قرية الحماد، قفز الضابط بملابسه فى مياه الترعة، عقب سقوط السيارة مباشرة".

شفيق أضاف: "تمكن إبراهيم من إنقاذ الأسرة بأكملها من الغرق فى مياه الترعة، بعد نجاحه في إخراجهم من السيارة أثناء سقوطها في مياه الترعة، فيما تلقى من فيها العلاج اللازم، عقب حضور رجال الإسعاف، الذين تعاملوا مع الحالات الأربعة إسعافيًا، إثر تلقيهم صدمة عصبية من هول ما رأوه".

وأوضح أن "الأسرة مكونة من الأب وزوجته وطفلين اثنين، الأول يبلغ من العمر 6 سنوات، والآخر 4 سنوات، ويقيمان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أنه "لولا نقيب الشرطة إبراهيم فايد الذي أنقذهم في الوقت المناسب لكانت تلك الأسرة في عداد الأموات".

وفي عام 2013، تمكن نفس هذا الضابط، من إنقاذ أسرة مكونة من 3 أفراد تقود سيارة ملاكى، وبرفقتها طفليها، فسقطت فى مياه مصرف كتشنر، من أعلى كوبرى قرية الحماد التابعة لمركز البرلس، وهى الجهة الموازية للواقعة المذكورة، على الطريق الدولى الساحلى، وتمكن من إنقاذ تلك الأسرة من الغرق.