الحلقة (12) من "القاصرات": "حسني" يعترف لأخيه بالزواج من "عطر" على سنة الله

كتب : منى السداوي الأحد 21-07-2013 22:05

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "القاصرات" مباركة "عطر" لـ"عبدالقوي" في صباحية زواجه بـ"بياضة"، حيث اكتشفت آثار جرح على وجهه، إثر ضرب "بياضة" له فتحذره منها.

وتزور "عطر" "صفصف" بائعة الملابس، حتى تأخذ منها ما طلبه سابقاً، وتعترف لها بأنها متزوجة عرفياً، وتأكد على حلاله.

وتعرض "عطر" على "حسني" فكرة الزواج العرفي، وشراء شقة بعيدة عن بيت "عبدالقوي"، في نفس الوقت الذي تسمع فيه "الخالة عطيات" ما يدور بينهما.

فيما يعترف "حسني" لأخيه أنه متزوج من "عطر" بعد أن ضربه أخيه، وطلب منهم أن يتكتم على السر عن "عبدالقوي".

ومن ناحية أخرى، تذهب "رباب" زوجة عبدالقوي، للطبيب وتكتشف حملها.

"القاصرات" من تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبوعميرة، كلمات المقدمة، والنهاية الشاعر سيد حجاب، الموسيقى التصويرية محمود طلعت، غناء المقدمة والنهاية ريهام عبدالحكيم، وبطولة صلاح السعدني وداليا البحيري وعايدة رياض ونهال عنبر، والأطفال منة عرفة وملك زاهر ومي الغيطي وحنان عادل، وضيوف الحلقات سلوى عثمان، شمس.