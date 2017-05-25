صور| وزير الرياضة يشهد تكريم نور الشربيني بالإسكندرية

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كتب - كريم مليم وهاني العوضي

شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة تكريم لاعبة الاسكواش نور الشربينى المصنفة الأولى على مستوى العالم في نادى سبورتنج بالإسكندرية.

وحضر التكريم محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للإسكواش، و عبد الحميد بدوى رئيس مجلس إدارة نادى سبورتنج وعامر حسين رئيس اللجنة الرياضية بالنادى وأعضاء مجلس إدارة النادى ود.محمد عرابى وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ومحمد كساب مدير عام العلاقات العامة والاعلام بوزارة الرياضة ووليد رفاعى وكيل مدير الشباب والرياضة بالإسكندرية ومحمد سنبل مدير إدارة الهيئات بالمديرية.

أشاد عبد العزيز باللاعبة وبتألقها في كل البطولات التي تشارك فيها وحفاظها على مستواها مشيرا أهمية اكتشاف المواهب و متابعتها و دعمها وصولا إلى التتويج والعالمية و لا شك ان نور الشربينى نموذج متميز و مبشر من الصغر وحصدها ألقاب في بطولات الناشئات وهو ما يؤكد ان الاجتهاد والمتابعة وصل بها لتكون المصنفة الأولى على العالم، وهى أول فتاة مصرية تحصل على صدارة لعبة هامة مثل الاسكواش .

ومن جانبه وجه بدوى الشكر لوزير الرياضة على دعمه المعنوى ووجه الشكر للمحافظ على حضوره.

الجدير بالذكر ان نور الشربينى من مواليد الإسكندرية في 1 نوفمبر عام 19955، وحصلت على بطولة العالم للناشئات تحت 19 سنة 3 مرات أولها كان عمرها 13 عام.