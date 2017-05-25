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سمير زاهر: أفكر في خوض انتخابات الأهلي مع محمود طاهر

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سمير زاهر: أفكر في خوض انتخابات الأهلي مع محمود طاهر سمير زاهر: أفكر في خوض انتخابات الأهلي مع محمود طاهر

التحرير

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أكد سمير زاهر، الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة المصري، أن فرصة محمود طاهر كبيرة، في الفوز بانتخابات النادي الأهلي، خلال منافسته لمحمود الخطيب، في الانتخابات التي ستقام بنهاية العام الجاري.

وأضاف خلال مداخلته في برنامج "في التمانيات"، والذي يقدمه أحمد حسن على محطة "إنرجي"، "سأدعم طاهر في الانتخابات المقبلة، لأن طاهر أضاف كثير للقلعة الحمراء، سواء في الإنشاءات أو في الفريق الأول، وإنشاء فرع جديد للنادي في الشيخ زايد".

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وقال: "أفكر حاليًا في خوض السباق الانتخابي في الأهلي، سأوافق على التواجد داخل قائمة طاهر الانتخابية، في حال عرضه على".

واختتم حديثه قائلا: "في حال عدم ترشحي للانتخابات، سأوافق على تولي أي منصب إداري، لأنني أريد أن أساعد النادي الأهلي ومجلس طاهر في حال فوزه في الانتخابات".

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التحرير

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