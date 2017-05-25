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البدري: لايوجد من يحب الأهلي مثلي.. وتوقعت سيناريو مباراة القطن

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البدري: لايوجد من يحب الأهلي مثلي.. وتوقعت سيناريو مباراة القطن البدري: لايوجد من يحب الأهلي مثلي.. وتوقعت سيناريو مباراة القطن

التحرير

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أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي، أن الفوز علي فريق القطن الكاميروني كان مهمًا جدًا، مشيرًا إلى أن الجهاز خطط للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية بالرغم من الظروف الصعبة، ودرجة الحرارة المرتفعة وسوء حالة الملعب.

وقدم البدري التحية للاعبين على هذا الانتصار، وقال إن خبرة اللعب مع القطن والتعامل سابقًا مع الملعب أدى إلى عدم التأثر بهذه الأجواء.

وقال البدري في لقاء معه بقناة النادي الأهلي، إنه توقع سيناريو المباراة من اندفاع القطن هجوميًا وإمكانية بناء الهجمات من خلال الأطراف، وأوضح ان المشوار مازال طويلا، وتوقع شكل المجموعة صعب التنبؤ بها، الا ان هناك اصرار لديه ولدي فريقه في التأهل.

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وكشف البدري ان الفريق تعرض الي مبالغة في درود الافعال عقب التعادل امام كلا من زاناكو والشرقية، ولكن خبرات الجهاز واللعبين جعلتهم لايتاثرون بهذه الحملات الشديدة، التي تعرض لها الفريق التي وصفها بالغير طبيعية واعتبرها محاولات لتشتيت الفريق، ووعد بتخطي كل الصعوبات وطالب بالدعم والمساندة بدلا من محاولات التشويه.

واشار البدري الي ان الاهلي يتم انتقاده بالرغم من كل الايجابيات الموجودة وطالب جماهير الاهلي بالوعي والابتعاد عن الاستماع او التأثر بتلك الحملات، وجدد تاكيداته بالاستمرار في النادي الاهلي وقال: " ايوجد من يحب الاهلي مثلي"، ونفي انشغاله بالامور المادية وراتبه واعتبر الكلام في هذه النقطة محاولات للهدم.

وعن مباراة المقاصة قال البدري ان الفريق لديه هدف واحد وهو الفوز من اجل حسم الدوري من اجل اسعاد الجمهور، واكد انه يدرك تماما حجم وقيمة كيان الاهلي ونسعي دائما لاسعاد الجماهير، ورفض خططه الفنية حول اراحة اللعبين الاسايين عقب مباراة المقاصة.

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التحرير

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