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توقف الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة القطرية عن العمل بشكل مؤقت

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مصراوي Masrawy

توقف الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة القطرية عن العمل بشكل مؤقتتوقف الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة القطرية عن العمل بشكل مؤقت

توقف الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة القطرية عن العمل بشكل مؤقت (2)توقف الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة القطرية عن العمل بشكل مؤقت (2)

توقف الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة القطرية عن العمل بشكل مؤقت (3)توقف الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة القطرية عن العمل بشكل مؤقت (3)

كتب - علاء المطيري:

توقف موقع قناة الجزيرة القطرية عن العمل في ، مساء اليوم الأربعاء، بصورة مؤقتة قبل أن يعود للعمل بصورة طبيعية لكن متقطعة إلى حد ما.

وظهر للمستخدمين رسالة باللغة الإنجليزية تعني "الموقف لا يعمل.. لا توجد استجابة"، بينما ظهر الموقع لمستخدمين آخرين بشكل غير منسقة.

وتظهر 3 صور تم نسخها من الموقع مراحل التوقف والظهور بطريقة غير منسقة تشير إلى إمكانية وجود عطل فني أو تعرض الموقع لحجب أو هجوم إلكتروني.

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