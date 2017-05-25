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بالصور.. استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (1)استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (1)

استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (2)استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (2)

استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (3)استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (3)

استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (4)استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (4)

استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (5)استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (5)

استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (6)استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (6)

استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (7)استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (7)

استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (8)استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (8)

استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (9)استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (9)

استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (10)استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (10)

استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (11)استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ (11)

كفر الشيخ - إسلام عمار

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، استرداد 800 فدان أملاك دولة، بعد مرور 7 أيام، على شن حملة، استرداد أراضى أملاك الدولة، بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وقوات الجيش والشرطة والأجهزة الرقابية.

وأكد "نصر" فى تصريحات صحفية، أن أجهزة المحافظة تمكنت من استرداد 61 فدانًا، اليوم الأربعاء، فضلًا عن استرداد 417 فدانًا، أمس، بمركز البرلس، تمهيدًا لاستغلالها، فى إقامة مشروعات استثمارية، موضحًا أن تلك المساحات المستردة، من أفضل المواقع الاستثمارية، إذ تطل مباشرة على البحر الأبيض المتوسط.

وكشف محافظ كفر الشيخ، عن خطة محكمة وكاملة لدى المحافظة، لإزالة كافة التعديات الموجودة، بنطاق المحافظة، ويجرى العمل على مدار اليوم، لتنفيذ تلك الخطة بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش والأجهزة الرقابية، لاستعادة أراضي وضع اليد وإزالة التعديات على أراضي الدولة.

يشار إلى أن محافظة كفر الشيخ، وضعت خطة زمنية بدأت من 17 من مايو الجارى، لتنفيذ إزالة كافة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، مع الانتهاء، من تنفيذ تلك الإزالات خلال مدة زمنية تنتهى فى نهاية شهر مايو 2017.

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