بالصور.. إزالة التعديات على 740 فدانًا أملاك الدولة في الفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

قاد اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، اليوم الأربعاء، حملات إزالة للتعديات على الأراضى أملاك الدولة بالمنطقة الصحراوية الواقعة على طريق أسيوط الغربي.

أسفرت الحملة عن إزالة التعديات على 480 فدانًا أملاك الدولة، كما قاد مساعد الوزير حملة أخرى بمنطقة كوم أوشيم، لإزالة التعديات على الأراضى التابعة لهيئة التنمية الزراعية على مساحة 260 فدانًا.