الحلقة (12) من "طاحون الشر 2": وفاء تطالب فخرية برد الدين.. وإعدام زيدو في السرايا

كتب : شاهيستا شريف الأحد 21-07-2013 22:08

في أحداث الحلقة "الثانية عشر" من مسلسل "طاحون الشر 2"، تذهب وفاء ونظيرة لزيارة فخرية. وتتكلم معها وفاء عن شراء الزعيم أبو حمدي نصف أرض أخيها صبري قبل وفاته، وتطالبها برد الدين. ثم تسأل وفاء فخرية عن معرفتها بوفيقة وتقول نظيرة أن وفيقة كانت تعمل مع زوجها في أرض أبو ناصر. وبعدها تحكي نظيرة لأبو ناصر عن سؤال وفاء لفخرية عن وفيقة، وتقول وفاء أنهم يجب أن يعرفون لأنه أخد حق غير حقه.

ثم يأتي أحد الضباط الفرنسيين إلى الحارة ويسلمهم جثة زيدو ويقول أنه تم إعدامه في السرايا. وفي العزاء تتكلم وفاء مع نظيرة عن المال الذي أخذه زيدو ويقولون أنه ليس من حقه.

بعد وفاة زيدة، تقول نرجس لفخرية أن تلغي اتفاقها مع عاصم بك، لأنهم لم ينفذوا الاتفاق.

يسهر ناصر مع أبو ذكي وتتناقش نظيرة مع وفاء عن سبب كرهها لناصر، فتقول أنها لا تكررهه ولكنها تخاف أن تظلم نظيرة بناتها في حقهم من كتر حبها في ناصر.

يذكر أن مسلسل "طاحون الشر 2" هو مسلسل سوري من بطولة بسام كوسا، منى واصف، صباح الجزائري، سلمى المصري، وميلاد يوسف، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج "ناجي طعمي". تدور أحداث المسلسل في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، وتناقش الصراعات على السلطة والمال والثأر والحب.