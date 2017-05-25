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إبراهيم المعلم: "أحاديث برقاش" يحمل أفكارًا ورؤى سياسية عميقة

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إبراهيم المعلم: "أحاديث برقاش" يحمل أفكارًا ورؤى سياسية عميقة إبراهيم المعلم: "أحاديث برقاش" يحمل أفكارًا ورؤى سياسية عميقة

مصراوي Masrawy

الناشر إبراهيم المعلم

كتبت- نسمة فرج:

قال الناشر إبراهيم المعلم، إن كتاب "أحاديث برقاش..هيكل بلا حواجز" للكاتب الصحفي عبد الله السناوي ممتع وشيق ويحمل الكثير من الأفكار الهامة.

وأضاف المعلم في تصريحات خاصة لمصراوي، الأربعاء، أن أحاديث السناوي مع الأستاذ محمد حسنين هيكل بها العديد الرؤي العميقة حول السياسة.

وأوضح المعلم، أن الكتاب مكتوبة بدقة شديدة جدًا ويحمل متعة كبيرة للقارئ، لافتًا إلى أنه فهو كتاب نابض بالفكر والحياة.

ويضم الكتاب سلسلة من الحوارات الشيقة والعميقة امتدت لستة عشر عاما متصلة، اقترب فيها السناوى من الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل دون أى حواجز، ليكشف الكثير من الأسرار والكواليس -بعضها يُنشر لأول مرة- التى عايشها واحد من أهم وألمع الصحفيين على مدار تاريخ الصحافة العربية، خلال تجربته الثرية، التى امتدت لعقود حافظ فيها على قدرته العالية على الانفراد بأدق الأخبار، وإدهاش وإمتاع وتنوير قرائه بأعمق التحليلات.

يعد كتاب "أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز" محاولة جادة للكشف عن جوانب غير معروفة عن حياة وشخص الأستاذ هيكل، استثمر فيها المؤلف قربه الاستثنائى من "الأستاذ" وإطلاعه على الكثير من الأسرار والكواليس التى كانت موضوعات لنقاش بينهما فى حوارات طويلة وممتدة.

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مصراوي Masrawy

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