خبير اقتصادي: مصر ستكتفي ذاتيا من الغاز خلال عام ونصف

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علق الدكتور إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادي، على قرار مجلس الوزراء بإعادة هيكلة منظومة الدعم ورفع 33% من نسبة دعم المواد البترولية، موضحًا أن مصر ستكتفي ذاتيًا من الغاز خلال عام ونصف فقط.

وأضاف سمرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "ten"، أن هناك فئات تحتاج إلى دعم أكثر من أصحاب السيارات، اللي معاه عربية بـ 150 ألف جنيه، مش هيحتاج دعم في المواد البترولية".

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وتابع: "رفع الدعم عن المحروقات وتوجيه لأصحاب المعاشات أو زيادة على بطاقات التموين سيكون الأصح، حيث إن دعم الحكومة للمحروقات غير مبرر ولا يصل لمستحقيه.