وزير الرياضة يهنئ سموحة بالفوز على ريكرياتيفو

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شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مباراة سموحة وريكرياتيفو دو ليبولو الانجولي، ضمن مباريات الجولة الثانية لدورى المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار متابعة الفرق المصرية المشاركة في البطولات القارية والتي انتهت بفوز سموحة 2- صفر.

أشاد عبد العزيز بأداء للاعبى سموحة وهنأ بتحقيق أول 33 نقاط في المجموعة، مؤكدًا أن المشوار مازال طويلا ويحتاج الكثير من الجهد ومتمنيًا تحقيق اللقب الإفريقى.

ومن جانبه، وجه فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الشكر لوزير الرياضة لحرصه على متابعة المباراة وتشجعيه لابنائه لتحقيق أفضل النتائج.

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حضر المباراة عامر حسين رئيس اللجنة الرياضية بنادى سبورتنج، ود.محمد عرابى وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ومحمد كساب مدير عام العلاقات العامة والاعلام بوزارة الرياضة ووليد رفاعى وكيل مدير الشباب والرياضة بالإسكندرية و محمد سنبل مدير إدارة الهيئات بالمديرية.

الجدير بالذكر ان المجموعة الثالثة تضم الفريقين إلى جانب أندية زيسكو الزامبي، والهلال الأبيض السوداني، وكان لقاء سموحة في الجولة الأولي أمام زيسكو الزامبي أسفر عن خسارة سموحة 1-صفر، بينما لدى ريكرياتيفو الأنجولي 3 نقاط بعد الفوز على الهلال الأبيض السوداني في أول لقاءاته بالمجموعة.