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بالصور.. محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لأول مدرسة باسم "السيسي"

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لأول مدرسة باسم (1)محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لأول مدرسة باسم السيسي (1)

محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لأول مدرسة باسم السيسي (2)محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لأول مدرسة باسم السيسي (2)

محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لأول مدرسة باسم السيسي (3)محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لأول مدرسة باسم السيسي (3)

محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لأول مدرسة باسم السيسيمحافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لأول مدرسة باسم السيسي

محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لأول مدرسة باسم السيسي (5)محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لأول مدرسة باسم السيسي (5)

محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لأول مدرسة باسم السيسي (6)محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لأول مدرسة باسم السيسي (6)

محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لأول مدرسة باسم السيسي (7)محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لأول مدرسة باسم السيسي (7)

الدقهلية - رامي القناوي:

وضع الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لإنشاء مدرسة باسم "الرئيس عبدالفتاح السيسي الرسمية للغات" في قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة، والمقرر إقامتها على قطعة أرض تبرع بها أحد المواطنين بتكلفة مالية قدرها 6 ملايين جنيه، وتضم 28 فصلًا تعليميًا على مساحة 2320 مترًا مربعًا.

وأشاد محافظ الدقهلية بالدور الرائد والمشاركة المجتمعي لمساندة الدولة ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مجالات الخدمات والمرافق خاصة في القرى والريف من قبل أهل الخير من أبناء المحافظة، قائلًا: "المشاركة المجتمعية هي الانتماء الحقيقي، لأن من لا ينتمى لأسرته وقريته لا ينتمى لبلده".

وأشار المحافظ إلى التزامه بالقرار الشعبي لتسمية المدرسة باسم رئيس الجمهورية، موضحًا أن القرار جاء من المواطنين أنفسهم استشعارًا لجهود رئيس الجمهورية على كافه الأصعدة للحفاظ على الوطن ومقدراته.

شارك بوضع حجر الأساس على عبد الرؤف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية، وعثمان السيد عثمان، رئيس مركز ومدينة المنصورة، وأعضاء مجلس النواب بمركز المنصورة وعدد كبير من أهالي القرية.

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