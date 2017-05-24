وزير خارجية ألمانيا يلتقي حقوقيين في بكين

بكين - (د ب أ):

التقى وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، محامين حقوقيين خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين.

وأفادت دوائر في الوفد المرافق لجابريل، بأن محادثات نائب المستشارة أنجيلا ميركل، مع هؤلاء المحامين، عُقِدت مساء اليوم الأربعاء، لكن لم يُعْرَفْ بعد من شارك في هذا اللقاء.

وفي مثل هذه اللقاءات، التي اعتاد ساسة ألمان على عقدها خلال زياراتهم للصين إلى جانب لقاءاتهم الرسمية مع ساسة صينيين، يدور الحديث في العادة عن وضع الحقوق المدنية في الصين، الذي تعتبره ألمانيا مثار انتقاد.

كانت آخر زيارة قام بها جابريل للصين في نوفمبر الماضي، وكان وقتها يشغل منصب وزير الاقتصاد، وكان قد التقى جابريل إبان هذه الزيارة حقوقيين ومثقفين، وبعد وقت قصير من هذا اللقاء، اختفى المحامي الحقوقي المعروف ييانج تيانيأونج، الذي كان قد شارك في لقاء جابريل، كما تم القاء القبض على ناشطين اثنين في مجال حقوق الإنسان، بعد وقت قصير من هذه الواقعة.