وزير التموين: تبعات الإصلاح الاقتصادي «صعبة»

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قال الدكتور على المصليحي، وزير التموين، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا، كانت جريئة لكن تبعاتها صعبة، معقبًا: "المواطن متحمل ومستمر في التحمل".

وأضاف المصيلحي، خلال لقائه مع الإعلامي خالد صلاح ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، "أنا بتحايل على الناس اللى عندها مشكلة في بطاقتهم التموينية نتيجة الحذف بالخطأ أو غيره أن يتقدموا بشكوى حول ذلك"، معقبًا: "البهوات بتوع مكاتب التموين مش شايفين شغلهم، وأنا مش مبسوط منهم".

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وأعلن الوزير إطلاق خط ساخن جديد قريبًا؛ لتصحيح أخطاء حذف وإضافة بطاقات التموين بالخطأ، موضحا أنه سيطلب من وزير الاتصالات القيام بذلك.

وتابع: "نقص إمكانيات الوزارة، وكبر سن المفتشين، يمنع إحكام الرقابة الكاملة على الأسواق والمخابز"، موضحا أن المصريين سيشعرون بإحكام الرقابة على الأسواق في نوفمبر المقبل.