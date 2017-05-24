بالفيديو.. الديهي: أمير قطر ارتمى في حضن إسرائيل

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الممارسات السياسية والشخصية لا يمكن فصلها عن بعضها، معقبًا: "لا يحق لأمير قطر، تميم بن حمد، أن يتكلم على الأنظمة الديمقراطية".

وأضاف "الديهي"، خلال برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن مصر دائمًا تحاول أن تجمع ولا تفرق بين أحد، مشيرًا إلى أن "تميم" ارتمى في أحضان إسرائيل، معقبًا: "على أمير قطر أن لا يتحدث عن السيادة في المنطقة العربية".

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وتسائل :"هل يمكن أن يسطو الإخوان المتواجدين في قطر بسلاحهم وقواتهم وبعددهم على الحكم في قطر؟".