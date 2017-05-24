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بيتيس ينفي وجود مفاوضات من ريال مدريد لضم «سيبايوس»

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بيتيس ينفي وجود مفاوضات من ريال مدريد لضم «سيبايوس» بيتيس ينفي وجود مفاوضات من ريال مدريد لضم «سيبايوس»

التحرير

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أوضح أحد المسؤولين بنادي ريال بيتيس الإسباني، حقيقة الأنباء التي ترددت، اليوم الأربعاء، حول رغبة ريال مدريد في ضم لاعب خط وسط بيتيس الشاب، دانييل سيبايوس.

وجاء رافائيل ألاركون، مدير التعاقدات بنادي ريال بيتيس، لينفي وجود أي مفاوضات من جانب الريال أو عرض لضم اللاعب.

وأضاف رافائيل، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحن نعرف ما هي كرة القدم، ونعرف أن كل الفرق تسعى لإتمام بعض التعاقدات، لدينا لاعبين بارزين مثل سيبايوس، وارتباطه بريال مدريد أمر لافت للنظر، ولكن هذا ليس صحيحًا، ليس لدينا أي اتصال مع ريال مدريد بشأن اللاعب".

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وأشاد باللاعب قائلًا:" إنه صغير جدًا ولديه مستقبل كبير جدًا، من المتوقع أن ينضم لأحد الفرق العملاقة في الليجا، لكننا نود أن يستمر معنا لسنوات عديدة".

وأختتم: "إذا اتصل فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) فأمام اللاعب ثلاثة خيارات، إما أن يحافظ على عقده لأنه ما زال ساري المفعول، أو يجدده، أو دفع الشرط الجزائي، ريال بيتيس لن يتفاوض ما لم يتم دفع الشرط الجزائي".

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التحرير

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