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كيسي على أعتاب الانضمام لميلان

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كيسي على أعتاب الانضمام لميلان كيسي على أعتاب الانضمام لميلان

التحرير

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كشفت "بريميوم سبورت" الإيطالية، أن نادي ميلان الإيطالي سيكمل عملية التعاقد مع الإفواري فرانك كيسي لاعب وسط فريق أتلانتا في الأسبوع المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن صاحب الـ20 عامًا سوف يخضع للفحص الطبي مع الروسونيري مطلع الأسبوع المقبل، يليه الإعلان عن الصفقة بصورة رسمية.

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وتأتي هذه التقارير، بعد أن تحصل الفريق على مدافع نادي فياريال الإسباني والدولي الأرجنتيني ماتيو موساكيو في الأيام الماضية أيضًا، ليواصل بذلك الفريق تدعيم صفوفه قبل المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

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التحرير

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