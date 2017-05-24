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عبدالله السناوي: هيكل ظاهرة.. وكتاب "أحادث برقاش" تكريم له

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عبدالله السناوي: هيكل ظاهرة.. وكتاب "أحادث برقاش" تكريم له عبدالله السناوي: هيكل ظاهرة.. وكتاب "أحادث برقاش" تكريم له

مصراوي Masrawy

الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل

كتبت- نسمة فرج:

قال الكاتب عبد الله السناوي، إن كتاب "أحاديث برقاش" هيكل بلا حواجز هو تكريم للراحل محمد حسنين هيكل.

وأضاف السناوي خلال كلمته في حفل توقيع كتاب "أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز" الذي نظم في أحد فنادق القاهرة، أن هيكل ظاهرة في نجاحه فهو استطاع أن يستمر على القمة منذ صعوده في المجال الصحفي.

وأوضح السناوي أن كتاب أحاديث برقاش يتحدث عن المستقبل وليس الماضي.

ويضم الكتاب سلسلة من الحوارات الشيقة والعميقة امتدت لستة عشر عاما متصلة، اقترب فيها السناوى من الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل دون أى حواجز، ليكشف الكثير من الأسرار والكواليس -بعضها يُنشر لأول مرة- التى عايشها واحد من أهم وألمع الصحفيين على مدار تاريخ الصحافة العربية، خلال تجربته الثرية، التى امتدت لعقود حافظ فيها على قدرته العالية على الانفراد بأدق الأخبار، وإدهاش وإمتاع وتنوير قرائه بأعمق التحليلات.

يعد كتاب "أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز" محاولة جادة للكشف عن جوانب غير معروفة عن حياة وشخص الأستاذ هيكل، استثمر فيها المؤلف قربه الاستثنائى من "الأستاذ" وإطلاعه على الكثير من الأسرار والكواليس التى كانت موضوعات لنقاش بينهما فى حوارات طويلة وممتدة.

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مصراوي Masrawy

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