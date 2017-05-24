السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في مصر من تهديد غير محدد هذا المساء

كتب - علاء المطيري:

حذرت السفارة الأمريكية الأمريكيين المتواجدين في مصر من تهديد محتمل نشرته جماعة "حسم" الإرهابية حول احتمال قيامها بتحرك غير معروف هذا المساء.

جاء ذلك في رسالة نشرتها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أنه لا يتوفر المزيد من المعلومات عن التهديد المحتمل.

وتابعت أنه بالتواصل مع السلطات المصرية يمكن أن يكون هناك مزيد من المعلومات التي سيتم نشرها تباعًا.

وطالبت السفارة المواطنين الأمريكيين المتواجدين بالقاهرة باتباع التنبيهات الأمنية والالتزام بالتعليمات الأمنية التي وردت في تحذير السفر إلى مصر الذي أصدرته الخارجية الأمريكية في 23 ديسمبر 2016.