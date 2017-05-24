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العاهل الأردني: نقف بجوار بريطانيا ضد الإرهاب

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العاهل الأردني: نقف بجوار بريطانيا ضد الإرهاب العاهل الأردني: نقف بجوار بريطانيا ضد الإرهاب

مصراوي Masrawy

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

عمان - (أ ش أ):

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وقوف الأردن إلى جانب المملكة المتحدة في التصدي للإرهاب والتطرف، وفي دعم الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذا الخطر، الذي يهدد أمن واستقرار العالم بأسره.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، جدد خلاله التأكيد على إدانته واستنكاره الشديدين للتفجير الإرهابي البشع، الذي وقع في مدينة مانشستر مؤخرا، وأودى بحياة العديد من الضحايا الأبرياء وإصابة عشرات آخرين، وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي.

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