الحلقة (12) من "سكتم بكتم 4": "دحيم" يقتل "سامي" في جلسة بين الأصدقاء

كتب : محمد شنح منذ 55 دقيقة

في الحلقة "12" من المسلسل السعودي "سكتم بكتم 4"، والتي تحمل عنوان "الديّة"، قتل بطل العمل "دحيم"، الذي يتقمص دوره الفنان الكوميدي "فايز المالكي"، صديقه "سامي" أثناء جلسة تجمع بين الأصدقاء بدأت بالمزاح، وانتهت بجريمة قتل.

على الجانب الآخر، يشكل "مناحي" الذي يتقمص دوره الفنان الكوميدي "فايز المالكي"، ما يشبه المجلس العرفي، والذي من المفترض أن يصلح بين المتنازعين، ولكن "مناحي" يستغل تلك الأحداث الدامية لحصاد الأموال، فأهل القاتل يدفعون ديّة بالملايين لأهل القتيل، وهو يحصل على جزء منه مقابل التحكيم.

يذكر أن مسلسل "سكتم بكتم 4"، هو مسلسل كوميدي اجتماعي، متصل منفصل من 30 حلقة، فكل حلقه ثابتة بشخصياتها مختلفة بموضوعاتها، حيث تناقش وتعالج كل حلقة قضية اجتماعية، المسلسل تأليف عبدالعزيز المدهش، والمخرج محمد العوالي.