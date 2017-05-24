سموحة يفوز على ريكرياتيفو بهدفين ويتصدر مجموعته بالكونفيدرالية

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فاز فريق سموحة على نظيره ريكرياتيفو دو ليبولو الكونغولي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

سجل هدف سموحة كل من اللاعب أحمد رؤوف في الدقيقة الـ13، قبل أن يضيف إسلام محارب الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي.

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وبهذا الفوز يرفع سموحة رصيده إلى 3 نقاط ليتصدر مجموعته مؤقتًا بفارق هدف وحيد عن فريق زيسكو الزامبي الذي يأتي في المركز الثاني، بينما توقف رصيد عند 3 نقاط محتلًا المركز الثالث في الجدول.