عبد الحفيظ: سنقاتل لحسم لقب الدوري أمام المقاصة

التحرير

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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن مباراة المقاصة يوم الاثنين، بالأسبوع رقم 30 بالدوري الممتاز، أهم لقاء لفريق القلعة الحمراء هذا الموسم، وأن هناك تركيزًا واهتمامًا كبيرًا بها ولا صوت يعلو فوق صوتها الآن.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "الفوز علي المقاصة يعني حسم الدوري على حساب المنافس المباشر للأهلي محليًا الآن وهو أمر يعلمه المقاصة أيضا لذلك ستكون المباراة كبيرة وصعبة".

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وأضاف مدير الكرة: "مع احترامنا وتقديرنا الكامل للمقاصة لكننا لا نريد أن تحدث أي مفاجآت غير سعيدة، بالنسبة لنا سنقاتل علي الفوز لأننا نريد حسم الدوري في هذه المباراة والتتويج بلقب المسابقة الأهم في مصر من أجل التفرغ للمنافسة إفريقيًا".