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الأهلي يستطلع رأي تريزيجيه في العودة

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الأهلي يستطلع رأي تريزيجيه في العودة الأهلي يستطلع رأي تريزيجيه في العودة

التحرير

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علم "التحرير" من مصادره الخاصة، أن النادي الأهلي يدرس استطلاع رأي اللاعب محمود حسن الشهير بتريزيجيه، في العودة من جديد للقلعة الحمراء بعد إعلان نادي أندرلخت عرضه للبيع.

وكشف مصدر بالأهلي، أن تريزيجيه أحد المطالب الأساسية التي يريدها حسام البدري الذي سبق وطلب من الإدارة الحمراء التفاوض مع أندرلخت من أجل ضمه حتي ولو على سبيل الإعارة.

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علي الجانب الآخر، فإن مصدر مقرب من اللاعب أكد استحالة عودته خلال هذه المرحلة من حياته، خاصة وأنه يمتلك عروضًا تصل إلى مرحلة الاتفاق النهائي مع أندية أوربية، وبالتالي فإن فرصه في الاحتراف واستكمال المسيرة بالقارة البيضاء قائمة، الأمر الذي يصعب مسألة تفكيره في العودة إلى  مع تقديره واحترامه البالغ للنادي الأهلي بيته الكبير أولا وأخيرًا.

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التحرير

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