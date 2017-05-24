بالصور - بالمتفجرات.. نسف برج سكني في بنها لتعديه على النيل

القليوبية - أسامه علاء الدين:

شاركت أجهزة محافظة القليوبية بالتعاون مع محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، في عملية نسف لبرج سكني، لتعديه على حرم نهر النيل، بجوار محطة السكك الحديدية في بنها.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها، قد أخلت البرج المقام على مساحة ٢٠٠ متر مربع، بعدد أدوار ١٣ دورًا، باجمالى ٢٤ وحدة سكنية وبدروم ودور أرضي.

وقالت نجوى العشيري، رئيس مدينة ومركز بنها، أن المبنى صادر له ١٣ قرار إزالة منذ عام ٢٠١٢، مشيرة إلى إخلاء الشقق السكنية دون أي اعتراضات من قاطنيها، تمهيدًا لتسليم البرج للقوات المسلحة لإزالتة بالمتفجرات خلال الساعات المقبلة.

وأكدت "العشيري" إزالة البرج وغيره من الأبراج المخالفة تنفيذًا للقانون وتقعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حملة "حق الشعب"، التي يشرف على تنفيذها بالمحافظة اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية.