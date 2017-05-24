رئيس حزب تركي معارض: الحكومة دبرت محاولة الإنقلاب

أنقرة - (أ ش أ):

جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، اتهامه للحكومة وحزب العدالة والتنمية بتدبير محاولة الانقلاب العام الماضي.

وقال أوغلو، خلال كلمة ألقاها في اجتماع لنواب حزبه، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن دلائل بشأن المحاولة الانقلابية المدبرة تتكشف رويدًا رويدًا، مشيرًا إلى أن تركيا حاليًا تواجه انقلابًا مضادًا.

وعلق رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض على تصريح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، بأن الانقلاب ليس له جناح سياسي، بالتأكيد على أن له امتدادات سياسية بدءًا من القصر الرئاسي وصولا إلى مجموعة نواب العدالة والتنمية، مضيفا: "نعرف جميعًا بأمر المحاولة الانقلابية التي وقعت في الخامس عشر من يوليو الماضي.

واتهم أوغلو السلطات التركية بالسعي لتحقيق رغباتها من خلال الطوارئ، مشيرًا إلى أنها عطلت الديمقراطية من خلال مراسيم الطوارئ، علاوة على تغيير الدستور.

ووصف الزعيم التركي المعارض الدستور الحالي بأنه دستور غير قانوني تحرك عن انتخابات شهدت تزويرًا ، مشيرًا إلى أن الرئيس يتعهد خلال قسمه الرئاسي ببذل أقصى جهوده لأداء مهامه بحيادية غير أن هذه الحيادية انتهت في اللحظة التي عاد فيها أردوغان لعضوية حزب العدالة والتنمية.