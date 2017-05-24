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مصطفى الفقي: "أحاديث برقاش" كُتبَ من القلب.. وهيكل ظاهرة لن تتكرر

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مصطفى الفقي: "أحاديث برقاش" كُتبَ من القلب.. وهيكل ظاهرة لن تتكرر مصطفى الفقي: "أحاديث برقاش" كُتبَ من القلب.. وهيكل ظاهرة لن تتكرر

مصراوي Masrawy

الدكتور مصطفى الفقى

كتبت- نسمة فرج:

قال الكاتب والمفكر مصطفي الفقي، الأربعاء، إن كتاب "أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز" للكاتب عبد السناوي كُتبَ ​من القلب وبمثابة تكريم للصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

وأضاف الفقي، خلال كلمته في حفل توقيع كتاب "أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز" الذي نظم في أحد فنادق القاهرة، اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، أن هيكل ظاهرة غير قابلة للتكرار وكان نموذجا للرجل الوطني.

ويضم الكتاب سلسلة من الحوارات الشيقة والعميقة امتدت لستة عشر عاما متصلة، اقترب فيها السناوى من الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل دون أى حواجز، ليكشف الكثير من الأسرار والكواليس -بعضها يُنشر لأول مرة- التى عايشها واحد من أهم وألمع الصحفيين على مدار تاريخ الصحافة العربية، خلال تجربته الثرية، التى امتدت لعقود حافظ فيها على قدرته العالية على الانفراد بأدق الأخبار، وإدهاش وإمتاع وتنوير قرائه بأعمق التحليلات.

يعد كتاب "أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز" محاولة جادة للكشف عن جوانب غير معروفة عن حياة وشخص الأستاذ هيكل، استثمر فيها المؤلف قربه الاستثنائى من "الأستاذ" وإطلاعه على الكثير من الأسرار والكواليس التى كانت موضوعات لنقاش بينهما فى حوارات طويلة وممتدة.

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