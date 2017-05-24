شيخ الأزهر يضع إكليلًا من الزهور بموقع حادث الدهس أمام كنيسة الذاكرة ببرلين

ألمانيا- (أ ش أ):

زار شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب موقع حادث الدهس أمام كنيسة الذاكرة بالعاصمة الألمانية برلين، ووضع إكليلًا من الزهور في موقع حادث الدهس، حيث تجمع عدد من أبناء الجالية المصرية ببرلين للترحيب بفضيلته والتعبير عن دعم الأزهر كمرجعية وحيدة للإسلام في العالم .

وحرص عدد من الألمان والمصريين على التقاط الصور التذكارية مع شيخ الأزهر الشريف، الذي كان برفقته سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية السفير بدر عبد العاطي وعدد من الصحفيين والإعلامين.

كان رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ببرلمان برلين رائد صالح زار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أمس، بمقر إقامته بالعاصمة الألمانية.

وأعرب صالح عن تقدير الشعب الألماني للأزهر الشريف وإمامه الأكبر، مؤكدًا أهمية تواصل الحوار المسلم المسيحي من أجل نشر ثقافة السلام والتعايش المشترك.

ومن المقرر أن يلقي فضيلته بعد غدٍ الجمعة خطابًا بمقر قاعة مؤتمرات (ميسه برلين) حول التعايش السلمي بين الأديان وضرورة تفعيل حوار الثقافات.