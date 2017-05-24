بالصور.. مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل

الدقهلية - رامي القناوي:

كرّم اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، 108 ضابط وفرد ومجند وموظف مدني على مستوى المديرية، خلال الحفل الذي أقيم بمقر نادي الشرطة بمدينة المنصورة، اليوم الأربعاء.

حضر التكريم اللواء أحمد صالح، حكمدار مديرية امن الدقهلية، واللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، وعدد من ضباط وضابطات وأفراد ومجندي المديرية.

ومنح مدير الأمن شهادات التكريم للواء عادل سليمان، مدير إدارة قوات الأمن، والعميد محمود طاهر، رئيس قسم الرقابة، والعميد محمد شرباش، رئيس مباحث المديرية، والعميد باهي زقزوق، مدير مباحث التموين، والمقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، والرائد رامي الطنطاوي، رئيس مباحث مركز المنصورة، والنقيب إسلام صقر، رئيس مباحث مركز منية النصر، والنقيب إيمان وجدي، رئيس قسم حقوق الإنسان، والنقيب خالد غزت، من قسم المفرقعات، وعدد كبير من الضباط والأمناء والأفراد والخفراء، لتفانيهم في العمل وبذلهم الجهد والعرق في سبيل التقدم والرقي لوزارة الداخلية.