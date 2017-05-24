أخبار عاجلة

خطفت «شقيقتها» وهذا أصعب مشهد في حياتها.. معلومات لا تعرفها عن وفاء عامر -
مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (1)مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (1)

مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (2)مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (2)

مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (3)مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (3)

مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (4)مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (4)

مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (5)مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (5)

مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعملمدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل

مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (7)مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (7)

مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (8)مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (8)

مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (9)مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (9)

مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (10)مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (10)

مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (11)مدير أمن الدقهلية يكرّم 108 ضباط وأفراد لتفانيهم بالعمل (11)

الدقهلية - رامي القناوي:

كرّم اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، 108 ضابط وفرد ومجند وموظف مدني على مستوى المديرية، خلال الحفل الذي أقيم بمقر نادي الشرطة بمدينة المنصورة، اليوم الأربعاء.

حضر التكريم اللواء أحمد صالح، حكمدار مديرية امن الدقهلية، واللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، وعدد من ضباط وضابطات وأفراد ومجندي المديرية.

ومنح مدير الأمن شهادات التكريم للواء عادل سليمان، مدير إدارة قوات الأمن، والعميد محمود طاهر، رئيس قسم الرقابة، والعميد محمد شرباش، رئيس مباحث المديرية، والعميد باهي زقزوق، مدير مباحث ، والمقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، والرائد رامي الطنطاوي، رئيس مباحث مركز المنصورة، والنقيب إسلام صقر، رئيس مباحث مركز منية النصر، والنقيب إيمان وجدي، رئيس قسم حقوق الإنسان، والنقيب خالد غزت، من قسم المفرقعات، وعدد كبير من الضباط والأمناء والأفراد والخفراء، لتفانيهم في العمل وبذلهم الجهد والعرق في سبيل التقدم والرقي لوزارة الداخلية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التموين: تبعات الإصلاح الاقتصادي «صعبة»

وزير التموين: تبعات الإصلاح الاقتصادي «صعبة»

وزير التموين: الدعم خطر أحمر.. والحكومة تسعى للتوسع في زراعة القطن

وزير التموين: الدعم خطر أحمر.. والحكومة تسعى للتوسع في زراعة القطن

بالفيديو- وزير التموين: هدفنا توفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة للمواطنين

بالفيديو- وزير التموين: هدفنا توفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة للمواطنين

وزير التموين: «الأسعار ستنخفض مع استقرار الجنيه»

وزير التموين: «الأسعار ستنخفض مع استقرار الجنيه»