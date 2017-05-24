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بالفيديو || أب يهدد ابنته بعمل قضية زنا لها ورش مياه نار على وجهها ويجبرها بالإمضاء على 40 وصل أمانة .. “والبنت تستغيث بالسيسي”والسبب “صادم”

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بالفيديو || أب يهدد ابنته بعمل قضية زنا لها ورش مياه نار على وجهها ويجبرها بالإمضاء على 40 وصل أمانة .. “والبنت تستغيث بالسيسي”والسبب “صادم” بالفيديو || أب يهدد ابنته بعمل قضية زنا لها ورش مياه نار على وجهها ويجبرها بالإمضاء على 40 وصل أمانة .. “والبنت تستغيث بالسيسي”والسبب “صادم”

أصبحنا في زمان انعدم فيه كل شئ فلا أمان ولا حياء ولا دين ولا إيمان ولا أبوة ولا أمومة، ولا قيم ولا إنسانية، وأصبح المال هو كل شئ، جرائم قتل ليل نهار بسبب المال، مشاجرات بسبب المال، الإنسان يبيع مبادئه وإنسانيته ودينه من أجل المال.

ففي واقة أثارت غضباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، أب يهدد ابنته عمل قضية زنا لها، ليس ذلك فقط بل إنه هددها بالقتل وبرش مياه نار على وجهها، بل إنه أجبرها على الإمضاء على 40 وصل أمانة، كل ذلك من أجل المال.

ففي اتصال هاتفي  ببرنامج “صح النوم” المذاع عبر فضائية “ltc”، قالت فتاة تدعى نهال معاذ، أن والدها يجبرها على زواج المسيار من أجل المال، وذلك بعدما يأخذ أموالاً من الرجال من أجل هذا الأمر، وعندما رفضت هذا الأمر هددها بالضرب والقتل وبكل شئ مما جهلها تهرب، واستغاثت الفتاة بالسيسي أن ينقذها من والدها، بل إنها قالت أن والدتها تعينه على ذلك قائلة “أوبويا بيبعني للرجاله من أجل المال”.

 

 

 

 

المصدر : فايف

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