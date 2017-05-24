سفارة أمريكا في مصر تحذر مواطنيها من هجمات «حسم» الليلة

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حذرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، على موقعها الرسمي، أفراد جاليتها من "الخطر الذي يحيط بهم"، حسب وصفها، بعد نشر حركة حسم الإرهابية تهديدًا عبر موقعها الإلكتروني، تذكر فيه إنّها ستقوم بأعمال عنف، مساء اليوم.

وتابعت السفارة، في بيان، "ليس لدينا معلومات أخرى عن هذا الخطر، لكننا نتواصل مع السلطات المصرية، وسيتم تقديم أي معلومات إضافية في حال حصولنا عليها".

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وأضافت: "على مواطني الولايات المتحدة إتباع الممارسات الأمنية السليمة، والتمسُّك بالمبادئ التوجيهية للأمن، التي تم تضمينها في مذكرة السفر التحذيرية إلى مصر والتي صدرت من وزارة الخارجية في 23 ديسمبر 2016".