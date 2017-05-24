نقل عميد شرطة مصاب في تفجير المرقسية إلى لندن لتلقي العلاج

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يتوجه العميد شريف الحسينى، الضابط بمديرية أمن الإسكندرية، إلى لندن غدا الخميس لتلقى العلاج لمعاناته من متاعب صحية كبيرة بسبب إصابته فى تفجير الكنيسة المرقسية الشهر الماضى، الذى راح ضحيته 18 شخصًا، وأُصيب 47 آخرون.

ووافق اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، واللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، على سفر العميد شريف الحسينى للعلاج بلندن.

جاء قرار وزير الداخلية، بناء على الطلب المقدم من أسرة "الحسينى"، وتم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بإجراءات سفره للخارج.

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كانت أسرة العميد شريف قد شكت معاناته الصحية واحتياجه للسفر إلى خارج البلاد، وناشدوا الرئيس السيسي لسفره وعلاجه على نفقة الدولة.

وقال العميد شريف الحسينى خلال تدوينه له على صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا أتلقى العلاج السليم المناسب لحالتي بمستشفي الشرطة بالإسكندرية على يد استشاريين وأطباء المستشفى أتلقاه بكل الرضا والحمد والشكر لله على ما أنا فيه وهي مسألة وقت قد يمتد لشهور".

يشار الى أن العميد شريف الحسينى أصيب في تفجيرات الكنيسة المرقسية، وتداولت أنباء عن وفاته لخطورة حالته الصحية، ونفتها مديرية أمن الإسكندرية بعد خضوعه لعمليات عديدة تماثل بعدها للشفاء نسبيًا إلى أن ترددت أقاويل عن تأخر حالته مجدداً، واحتياجه للسفر للعلاج فى الخارج بعد مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى.