بالصور.. وقف إزالة منزل مخالف لأرملة و10 من أبنائها وأحفادها بالأقصر
بالصور.. وقف إزالة منزل مخالف لأرملة و10 من أبنائها وأحفادها بالأقصر
08:35 م الأربعاء 24 مايو 2017
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الأقصر- محمد محروس :
أوقف اللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام محافظة الأقصر، تنفيذ قرار إزالة منزل مخالف خاص بأرملة مقام على أرض طرح النهر تابع لأملاك الدولة بحوض الرملة بقرية البعيرات غرب الأقصر، وتعيش فيه هي و10 من أولادها وأحفادها.
وكان الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، قد قاد حملة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة برفقة السكرتير العام والمستشار العسكرى، تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي.
وخلال الحملة، فوجئ السكرتير العام بوجود منزل مخالف للسيدة شفاء حسين أحمد أرملة عن زوجها رجب أحمد المنحول ولديها ٨ من أولادها بينهم ٥ بنات إحداهن مطلقة ولديها 3 أولاد آخرين بإجمالى ١٠ أفراد، فقرر وقف إزالة المنزل المخالف.
ورفع "زين العابدين" الأمر للدكتور محمد بدر، الذي كان موجودًا بالحملة، وقرر توفير وحدتين سكنيتين من الإسكان الإجتماعى بمدينة الطود إحداهما للسيدة والأخرى لابنتها المطلقة على أن تجري إزالة المنزل المخالف بعد انتهاء السيدة من نقل أغراضها.
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