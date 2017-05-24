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بالصور.. إحالة المسؤولين عن واقعة "امتحان لاعب النصر للتعدين" للتحقيق

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إحالة المسؤولين عن واقعة "امتحان لاعب النصر للتعدين" للتحقيق

08:26 م الأربعاء 24 مايو 2017

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الشرقية – فاطمة الديب

أمر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بإحالة جميع المسئولين عن أداء أحد الأشخاص، امتحان اللغة الإنجليزية في امتحانات شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بالزقازيق للتحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم ثان الزقازيق، تحفظت على "هشام.خ.أ" 21 عامًا، عامل بمقهى، أثناء أدائه امتحان اللغة الإنجليزية في امتحانات شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية، شعبة تسويق، بلجنة مدرسة "كفر عبدالعزيز" الابتدائية، برقم جلوس 370591، بدلًا من "أحمد.خ.م" وشهرته "كارلوس" 19 عامًا، طالب، مُقيم بمدينة الزقازيق، لانشغال الأخير بتدريبات كرة القدم بفريق "النصر للتعدين".

من جانبه، أوضح هشام السنجري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه لدى اكتشاف الواقعة جرى فحص المستندات المقدمة من الطالب، وثبتت صحة الواقعة، وجرى التحفظ على الطالب المزور وتسليمه لقوات قسم ثان الزقازيق، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 3622 إداري قسم ثان الزقازيق لسنة 2017.

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